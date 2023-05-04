Зінедін Зідан може очолити французький Марсель, кольори якого захищає Руслан Маліновський. Проте шлях на місток "олімпійців" у Зізу не повністю відкритий.
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Французький наставник уже довго бідкається без роботи, а конкретніше з 2021-го року. І тут під носон Зідана з'явився черговий охочий співпрацювати з ним. Цим бажаючим виявився клуб з рідного міста Зінедіна Марсель, який підшуковує варіанти на потенційну заміну своєму нинішньому коучеві.
Діло в тому, що Зідан зможе очолити "олімпійців" разом з Русланом Маліновським тільки у тому випадку, якщо з команди відійде Ігор Тудор. Проте шанси у француза все ж є, оскільки хорватським наставником активно цікавиться туринський Ювентус. Таким чином Зідан і може прийти на підміну Тудору, проте і сама кандидатура француза цікава "старій синьйорі". Тому Зінедін ще й має з чого вибрати.
Тренерська кар'єра Зізу
- Французький наставник очолював тільки один колектив. Після звільнення з Реала головного тренера команди Жозе Моурінью влітку 2013-го року, Зідану був запропонований пост спортивного директора, від якого він відмовився. Все через те, щоб попрацювати помічником майбутнього головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, що і допомогло йому у майбутньому.
- Згодом Зінедін став головним тренером другої команди Реала, а вже 2016-го року Зідан був призначений головним тренером "вершкових", змінивши на посту Рафаеля Бенітеса.
- Під його керівництвом Зідана "королівський клуб" став першою командою в історії, яка вигравала три Ліги чемпіонів поспіль. Останній трофей він завоював у 2018-го році у Києві на НСК "Олімпійський", здолавши Ліверпуль.
- Зідан разом з Реалом вигравав низку ще й інших титулів, таких як: двічі чемпіонат Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок та двічі клубний чемпіонат світу.