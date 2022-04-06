Влада Зінченко: Вибачатись за ці слова, я не буду

Спортивна журналістка Влада Зінченко, яка більш відома, як Влада Седан, зізналась, що їй вже набридло звертатись до росіян, які не сприймають її слів. Телеведуча заявила, що легше вдаритись головою об стіну, ніж достукатись до російського народу.

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Ви просите провести інтерв'ю російською мовою, щоб нас почули росіяни. Мені не складно спілкуватися російською, але вже минуло стільки війни й все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Йдіть нах*й". Вибачатись за ці слова, я не буду. Це все,

– сказала Влада Зінченко.

"На жаль, там нема до кого стукатися"

Дружина українського футболіста впевнена, що після стількох днів війни продовжувати стукатись до росіян – немає жодного сенсу. Влада далі буде продовжувати розмовляти українською та не збирається прогинатись під думкою народу країни-агресора.

"Краще підійду і тричі головою об стіну вдарюся, користі буде більше. Як мінімум, кровотік у голові покращає. На жаль, там нема до кого стукатися. Може перед ними на коліна встати? Робити цього не буду, далі спілкуватимуся українською мовою", – відповіла дружина Олександра Зінченка.

Раніше Олександр Зінченко звернувся до світової спільноти із закликом "Зупинити війну". Футболіст не може дивитись, як гинуть його земляки.