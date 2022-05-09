Виправдав довіру Гвардіоли

Пеп Гвардіола довірив місце у стартовому складі господарів Олександру Зінченку. Лівий фланговий захисник відіграв усі 90 хвилин та виправдав довіру наставника, пише 24 канал.

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Українець безпосередньо взяв участь у четвертому голі у ворота Ньюкасла. Гріліш на фланзі втік від опікуна, віддав передачу у штрафний на Зінченка. Олександр не став пробивати, а зробив асист на Фодена, який легко закотив м'яч у ворота суперника.

До слова, після результативного удару англійця Стерлінг поставив крапку у матчі. У підсумку – 5:0 розгромна перемога Манчестер Сіті. За господарів забивали: Ляпорт, Родрі, дубль оформив Стерлінг.

Відео голу МанСіті

Статистика Зінченка у сезоні

Поєдинок проти Ньюкасла став для 25-річного футболіста вже 25-м у футболці МанСіті у сезоні-2021/2022. За отриманий час зробив чотири результативні передачі, а з них три були у чемпіонаті.

Наразі Олександр не розмочив нуль у графі голи.

Контракт українця з англійським грандом розрахований до кінця червня 2024 року.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста з України складає 25 мільйонів євро.

Став одним із найгірших у складі "містян"

Навіть гольова передача не дозволила Зінченку здобути високу оцінку за гру проти Ньюкасла. Авторитетне статистичне видання WhoScored поставило Олександру 7.4. Вона стала однією з найгірших. Такі ж бали віддали гравцю МанСіті Гюндогану.

Нижчу отримав лише Діас (7.0), Едерсон, Жезус (7.3) а також два гравці, які з'явились із заміни – Фернандінью, Сі Джей Іган-Райлі та автор четвертого гола Фоден – 6.8, 6.4 та 7.1 відповідно.

Ситуація у гонитві за чемпіонством

МанСіті зміцнив своє лідерство в АПЛ. "Містяни" з 86 очками йдуть на вершині турнірної таблиці. Підопічним Гвардіоли вдалось відірватись від найближчого конкурента, який є Ліверпуль. "Мерсисайдці" втратили звитягу у грі проти Тоттенхема, розписавши мирову зі "шпорами" – 1:1.

Після 35-ти турів між командами різниця у три пункти на користь Сіті. Більше жоден клуб не претендує на чемпіонство.

Попереду у команди Гвардіоли ще три поєдинки у внутрішньому чемпіонаті – проти Вулверхемптона, Вест Хема та Астон Вілли.