Став жахом для суперника

Вже на 4-й хвилині Станіслав Біленький замкнув простріл із флангу. Цей гол розпочав погром господарів, пише 24 канал.

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За три хвилини футболісти Сіоні не лише відігрались у рахунку, а вийшли уперед – 2:1.

На 34-й хвилині знову за справу взявся українець. Нападник тбіліського Динамо отримав передачу у штрафному суперника. Не став віддавати передачу у відповідь, а майстерно пробив у дальній верхній кут воріт. Станіслав знову вивів свою команду уперед – 2:3.

Далі команди наколотили на обох ще п'ять голів. Біленький вже у компенсований до матчу час поставив яскраву крапку у зустрічі. М'яч долетів до Станіслава, який легко переграв воротаря. Біленький оформив хет-трик.

Після останнього взяття воріт господарів коментатор поєдинку закричав відоме українське гасло "Слава Україні".

Відеоогляд матчу Сіоні – Динамо Тбілісі (останній гол Біленького з 14:54)

До слова, фінальний свисток головного судді зафіксував розгромну перемогу тбіліського Динамо з рахунком 3:7.

Клуб Біленького після звитяги з 22 очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Грузії. Динамо Тбілісі поступається лише Динамо Батумі. Різниця між цими динамівськими командами складає п'ять пунктів.

Сіоні з 10 балами йде на передостанній дев'ятій позиції.

Що відомо про кар'єру Станіслава Біленького