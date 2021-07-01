Зінченко – у символічній збірній 1/8 фіналу Євро-2020 за версією SofaScore

Збірна України тріумфально вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020, здолавши Швецію. Автор першого голу у матчі Олександр Зінченко отримав визнання футбольних експертів.

Розриває усі рейтинги

Статистично-аналітичний портал SofaScore не міг обійти осторонь потужну гру українського футболіста. Олександр Зінченко потрапив у топ-11 найкращих футболістів 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

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Найбільше у такій команді представників Данії, Франції та Іспанії – по двоє. Також по одному гравцю України, Італії, Австрії, Бельгії та Чехії.

Символічна команда

Воротар: Куртуа (Бельгія)

Куртуа (Бельгія) Захисники: Меле (Данія), Ачербі (Італія), Драгович (Австрія), Аспілікуета (Іспанія)

Меле (Данія), Ачербі (Італія), Драгович (Австрія), Аспілікуета (Іспанія) Півзахисники: Зінченко (Україна) , Голеш (Чехія), Погба (Франція), Торрес (Іспанія)

, Голеш (Чехія), Погба (Франція), Торрес (Іспанія) Нападники: Бензема (Франція), Дольберг (Данія)

Більшість із перелічених гравців мають чудовий шанс потрапити у символічну команду чвертьфіналу. Лише Бензема, Погба та Драгович завершили свої виступи на Євро-2020.



Символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2020 / Скриншот із SofaScore

Свій наступний поєдинок команда Андрія Шевченка проведе 3 липня проти Англії. Зустріч відбудеться у Римі о 22:00. Збірні посперечаються за путівку у півфінал Євро-2020.