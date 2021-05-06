Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті 4 травня обіграти ПСЖ та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Лівий захисник "містян" потрапив у команду тижня.

Серед найкращих

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та провів на футбольному полі увесь матч. Українець долучився до двох голів команди та класно діяв на оборону.

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Лідер збірної України видав чудовий поєдинок за "містян". Така гра Зінченка не залишилась непоміченою. Протягом усього матчу український футболіст не виключався з гри та був заряджений до останньої хвилини. Про що свідчить жовта картка, коли Олександр заступився за одноклубника.

За матч проти ПСЖ він отримав оцінку 7,4 бала . На рахунку українця 70 пасів і 95,7% з них були точними.

Спеціалізований портал включив 24-річного футболіста у команду тижня Ліги чемпіонів. Крім його ще чотири гравці МанСіті у топ-11 найкращих футболістів цього тижня Марез, Вокер, Діас та Фоден. Також у команду увійшли 6 футболістів Челсі, яке стало другим фіналістом Ліги чемпіонів. "Аристократи" переграли Реал.

Матч завершився перемогою Сіті 2:0. За підсумковим результатом двох поєдинків 4:1 на користь МанСіті.

Після зустрічі футболісти англійського клубу гучно відсвяткували успіх у роздягальні. Олександр не зумів відчути цю атмосферу у підтрибунному приміщенні через допінг-тест, куди взяли Зінченка.

Українець після фінального свистка не стримував сліз. 24-річний лівий захисник "містян" впав на газон та почав плакати від щастя.



Збірна тижня Ліги чемпіонів / Скриншот із WhoScored