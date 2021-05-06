Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів

6 травня 2021 , 11:20
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Джерело:

WhoScored

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті 4 травня обіграти ПСЖ та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Лівий захисник "містян" потрапив у команду тижня.

Серед найкращих

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та провів на футбольному полі увесь матч. Українець долучився до двох голів команди та класно діяв на оборону.

Оце так На рівні з Шевченком: Зінченко – третій українець, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Лідер збірної України видав чудовий поєдинок за "містян". Така гра Зінченка не залишилась непоміченою. Протягом усього матчу український футболіст не виключався з гри та був заряджений до останньої хвилини. Про що свідчить жовта картка, коли Олександр заступився за одноклубника. 

За матч проти ПСЖ він отримав оцінку 7,4 бала. На рахунку українця 70 пасів і 95,7% з них були точними.

Спеціалізований портал включив 24-річного футболіста у команду тижня Ліги чемпіонів. Крім його ще чотири гравці МанСіті у топ-11 найкращих футболістів цього тижня Марез, Вокер, Діас та Фоден. Також у команду увійшли 6 футболістів Челсі, яке стало другим фіналістом Ліги чемпіонів. "Аристократи" переграли Реал.


Збірна тижня Ліги чемпіонів / Скриншот із WhoScored

Автор: Софія Кулай