Шалена радість від МанСіті
Дубль Мареза дозволив стати Манчестер Сіті на крок ближче до трофея Ліги чемпіонів. Тепер "містяни" поборються у фіналі проти переможця пари Челсі – Реал.
Як це було Манчестер Сіті – перший фіналіст Ліги чемпіонів: відео
Команда Пепа Гвардіоли за сумою двох матчів несподівано легко зупинила ПСЖ у двох півфінальних поєдинках. За сумою двох зустрічей 4:1 на користь МанСіті.
У підтрибунному приміщенні англійського гранда було дуже гучно. Футболісти танцювали, співали та яскраво відсвяткували вихід у фінал турніру. У роздягальні команди творилося справжнє божевілля.
Гравці Сіті переписали клубну історію. Для Манчестер Сіті це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії клубу.
Відео святкування МанСіті