Шалена радість від МанСіті

Дубль Мареза дозволив стати Манчестер Сіті на крок ближче до трофея Ліги чемпіонів. Тепер "містяни" поборються у фіналі проти переможця пари Челсі – Реал.

Як це було Манчестер Сіті – перший фіналіст Ліги чемпіонів: відео

Команда Пепа Гвардіоли за сумою двох матчів несподівано легко зупинила ПСЖ у двох півфінальних поєдинках. За сумою двох зустрічей 4:1 на користь МанСіті.

У підтрибунному приміщенні англійського гранда було дуже гучно. Футболісти танцювали, співали та яскраво відсвяткували вихід у фінал турніру. У роздягальні команди творилося справжнє божевілля.

Гравці Сіті переписали клубну історію. Для Манчестер Сіті це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії клубу.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня у Стамбулі (Туреччина).

Відео святкування МанСіті