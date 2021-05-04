Манчестер Сіті – ПСЖ 2:0 (4:1 за підсумками двох матчів)

Гол: Марез, 11, 63

Вилучення: Ді Марія, 69 (ПСЖ)

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На старті матчу Манчестер Сіті ледь не заробив пенальті у власні ворота завдяки Зінченку. М'яч вдарився об плече Зінченка після низької подачі на лінію воротарського, а Куйперс вказав на точку.

Згодом пенальті був скасований за допомогою VAR. Куйперс швидко збігав до монітора і виправився. Перегляд зайняв лише кілька секунд. Попадання в плече можна прирівнювати до гри рукою.

На 11-й хвилині Манчестер Сіті відкрив рахунок у зустрічі. Зінченко забіг зліва, отримав м'яч, відпасував на лінію штрафного під удар Де Брюйне. Удар того заблокували, але Марез справа з неробочої ноги добив м'яч у сітку.

Відео першого голу Мареза

За мить ПСЖ змарнував шанс забити. Неймар закручував правою поверх стінки, а Фернандіньо вчасно вистрибнув і зробив дотик головою. М'яч полетів за межі поля по безпечній траєкторії.

Наприкінці першого тайму Марез ледь не зробив дубль. Він прокрався до лицьової лінії і захотів встромити м'яч прямо в ближній нижній. Навас парирував ногами.

Після перерви МанСіті подвоїли свою перевагу. Марез вніс м'яч у порожній кут воріт після прострілу Фодена і зробив дубль. 2:0 на користь Манчестер Сіті в матчі-відповіді.

Відео другого голу Мареза

На 69-й хвилині ПСЖ попри всі проблеми залишився у меншості. Ді Марія вдарив Фернандіньо в ногу, і Куйперс вигнав аргентинця. Конфлікт за кордоном поля скипів. М'яч полетів в аут. У цей момент Ді Марії щось не сподобалося в діях суперника. Аргентинець психанув. Спершу вони поцапались з Фернандіньо на руках. А потім Ді Марія просто вдарив візаві шипами в гомілку.

На 77-й хвилині штанга застряслась після удару Фодена. Англієць прекрасно пробивав з лівого в дальній нижній кут, але не влучив зовсім небагато.

У підсумку, Манчестер Сіті за підсумками двох матчів здолав ПСЖ з рахунком 4:1 та впевнено пробився у фінал. Тепер "містяни" очікують свого суперника у матчі Челсі – Реал, який визначиться 5 травня.

Манчестер Сіті – ПСЖ відеоогляд