Історичне досягнення Зінченка

Олександр Зінченко провів усі 90 хвилин у матчі-відповіді. Лівий захисник Манчестер Сіті не лише допоміг команді переписати клубну історію, а й записав своє прізвище у рейтинг найбільш успішних українських футболістів у Лізі чемпіонів.

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Зінченко – став третім українцем, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Перед ним це вдавалося нинішньому наставнику збірної України Андрію Шевченку та ексгравцю Баварії Анатолію Тимощуку.

Відеоогляд гри Зінченка проти ПСЖ

Олександр може вже 29 травня здобути свій черговий кубок з англійським грандом. Фінал турніру відбудеться у турецькому Стамбулі. Суперник МанСіті визначиться вже 5 травня у матчі Челсі – Реал.

Матч-відповідь між МанСіті та ПСЖ завершився звитягою "містян" 2:0. Підсумок двох зустрічей 4:1 на користь клубу з АПЛ. Футболісти англійського гранда гучно відсвяткували у роздягальні вихід у фінал.

Сам Зінченко зі сльозами на очах від радості покидав футбольне поле після успішного матчу. Олександр став одним із найкращих у поєдинку.

Українці у фіналах Ліги чемпіонів

Шевченко тричі був у фіналі цього турніру, коли виступав за Мілан (2003, 2005) та Челсі (2008). Саме з італійським клубом теперішній тренер національної команди став володарем трофею Ліги чемпіонів. У далекому 2003 році переможця вирішальної зустрічі команди визначили лише у серії післяматчевих пенальті. Саме Шевченко реалізував вирішальний 11-метровий удар у ворота Ювентуса.

Ще одним переможцем цього престижного турніру є Анатолій Тимощук. Опорник у 2013 році у складі мюнхенського клубу вдягнув на свою шию золоті нагороди. Однак українець просидів увесь поєдинок проти дортмундської Боруссії на лавці для запасних.