Сльози щастя від Зінченка

Пеп Гвардіола довірив місце у стартовому складі українцю Олександру Зінченку. Футболіст провів на полі весь матч та своєю грою віддячив головному наставнику за довіру.

Цікаво дізнатись Зінченко став одним з найкращих гравців Манчестер Сіті в матчі з ПСЖ: статистика українця

МанСіті вперше у клубній історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Після такого досягнення гравець збірної України не стримував емоцій. 24-річний лівий захисник "містян" впав на газон та почав плакати. Зінченко був одним із найпомітніших на полі та взяв участь у двох гольових атаках Сіті.