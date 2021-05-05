Пеп Гвардіола довірив місце у стартовому складі українцю Олександру Зінченку. Футболіст провів на полі весь матч та своєю грою віддячив головному наставнику за довіру.

Цікаво дізнатись Зінченко став одним з найкращих гравців Манчестер Сіті в матчі з ПСЖ: статистика українця

МанСіті вперше у клубній історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Після такого досягнення гравець збірної України не стримував емоцій. 24-річний лівий захисник "містян" впав на газон та почав плакати. Зінченко був одним із найпомітніших на полі та взяв участь у двох гольових атаках Сіті.

Українець на 11-й хвилині зробив флангову передачу Де Брюйне, який пробив у володіння ПСЖ, а м'яч відскочив та відлетів у ноги Мареза, який розмочив нулі на табло. У другому голі господарів український легіонер також взяв участь. Саме перехоплення Олександра дало початок результативній атаці.

Зінченко не лише діяв гостро на атаку, а й у захисті зіграв надійно. Чого тільки вартує момент із сольним проходом Неймара, який завершився зупинкою від Зінченка. Бразилець не очікував такої впевненої гри від українця, який отримав чимало похвали від партнерів по команді.

Протягом усього матчу український футболіст не виключався з гри та був заряджений до останньої хвилини. Про що свідчить жовта картка, коли Олександр заступився за одноклубника.