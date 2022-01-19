США та Німеччина стали не першими країнами, які дали таку пораду своїм спортсменам та учасникам Оліміпади-2022. До цього такі ж повідомлення розіслали національні олімпійські комітети Великобританії, Канади та Нідерландів.

Усі ці країни побоюються шпигунства зі сторони Китаю. Китайський уряд вже давно звинувачують у проведенні прихованого спостереження за громадянами інших країн, коли вони в'їжджають на територію КНР.

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Олімпійський і Паралімпійський комітет Сполучених Штатів (USOPC) заохочує спортсменів брати телефони, які можна знищити, коли вони повертаються додому, замість того, щоб брати свої.

"Ваші пристрої також можуть бути скомпрометовані шкідливим програмним забезпеченням, що може негативно вплинути на подальше використання", – йдеться у бюлетені USOPC.

У рамках заходів протидії COVID-19, організатори Пекіна-2022 вирішили, що кожен, хто відвідує Ігри, повинен використовувати додаток для моніторингу здоров’я "My2022". Окрім відповідей на щоденні запитання щодо здоров’я, учасники повинні завантажити свій сертифікат про вакцинацію та результати тестування на COVID-19.

Німецька олімпійська спортивна конфедерація попросила членів своєї делегації не завантажувати додаток на свої особисті телефони, які їм порадили залишити вдома.

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Британський олімпійський комітет повідомив, що він "дав спортсменам і персоналу практичні поради, щоб вони могли зробити власний вибір щодо того, брати з собою на Ігри свої персональні пристрої чи ні".

Олімпійський комітет Нідерландів передасть спортсменам і допоміжному персоналу телефони та ноутбуки, які потім утилізують, коли вони повернуться додому зі столиці Китаю.