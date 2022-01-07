КНДР відмовилася від участі в Іграх

У КНДР заявили, що їхня відсутність на Олімпіаді-2022 пов'язана з пандемією та дією ворожих сил.

До слова У МОК розповіли, що допоможе зробити Олімпіаду в Пекіні безпечною

Ми повідомили, що не зможемо взяти участь в Олімпійських іграх через дії ворожих сил та всесвітню пандемію,

– йдеться у повідомленні.

Північна Корея висловила впевненість у проведенні Олімпіади-2022.

"Повністю будемо сприяти та підтримувати всі проєкти наших китайських товаришів з підготовки грандіозного та прекрасного Олімпійського свята", – мовиться в листі.

До слова. Спортсмени з КНДР також не виступали на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Бойкот Олімпіади-2022