Японія повідомила свою позицію

Головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що це рішення пов’язане з проблемами з правами людини в Китаї.

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Ми вважаємо важливим, щоб у Китаї забезпечувалися універсальні цінності, такі як свобода, повага до основних прав людини та верховенство закону. Ми ухвалили рішення, всебічно враховуючи такі фактори,

– сказав Мацуно.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив, що не планує відвідувати Ігри. Це питання ілюструє делікатну позицію Токіо, як близького союзника Штатів.

Також японські урядовці запевняють, що не планують посилати на Олімпіаду-2022 жодного члена Кабінету міністрів. Проте у повідомлені йдеться, що на Ігри поїдуть троє неурядових делегатів.

Це голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Хасімото Сейко, голова Олімпійського комітету Японії Ямашіта Ясухіро та голова Паралімпійського комітету Японії Морі Кадзуюкі.

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