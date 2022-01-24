Американське видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що китайська влада звернулася до Путіна з проханням не нападати на Україну під час зимової Олімпіади 2022, яка відбудеться в Пекіні. Ігри стартують 4 лютого, і триватиме це до 20 лютого. Мало не одразу посольство КНР в Росії спростувало це повідомлення, назвавши його фейком.

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Дві війни під час Олімпіади

Під час Олімпійських ігор в Давній Греції було заведено зупиняти усі війни та бойові дії. Таке олімпійське перемир'я отримало назву екехерія.

Та Росія за час своєї сучасної історії вже як мінімум двічі порушила це правило. Адже якщо Росія хоче війну, то вона її розпочне. Навіть під час Олімпіади.

Війна в Грузії

08.08.08. Цю дату по різному сприймають в Грузії та Китаї. Для першої країни – це дата початку війни проти Росії. Для Китаю – день початку літніх Олімпійських ігор в Пекіні. І саме в цьому місті тепер відбудуться зимові Олімпійські ігри 2022 року.

Саме 8 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії, у підсумку окупувавши Абхазію та Південну Осетію. Ці території зараз – самопроголошені республіки, які визнали лише Росія та Нікарагуа.

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На той момент президентом Росії був Дмитро Мєдвєдєв. А Володимир Путін – прем'єр-міністром. Все через те, що Путін на той час вже відбув два президентські терміни поспіль, тож не зміг балотуватися на третій термін. Але після того, як термін президентської каденції Мєдвєдєва закінчився, Путіна знову обрали президентом РФ.

Бойові дії тривали лише до 12 серпня. Грузія втратила 20% своєї території.

Окупація Криму та Донбасу

У 2014 році Олімпіаду вже приймала Росія. Це були зимові Ігри в Сочі. Ігри стартували 7 лютого 2014 року. Саме тоді в Україні триває Революція Гідності, а на Майдані – вже перші загиблі.

21 лютого Україна здобула золоту медаль в жіночому біатлоні. На той час вже тривала окупація Криму за рішенням Путіна. Розпочалася вона ще 18 лютого, про що свідчать медалі учасникам анексії. Цього разу Росію не зупинило навіть те, що Олімпіада відбувається в них вдома. Екехерію знову було проігноровано.

Вже після окупації Криму розпочалася війна на Донбасі, яка триває і досі. Українські військові змушені воювати роти регулярної російської армії, яка видає себе за повстанців.

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Чи варто очікувати, що Путін вирішить відкласти напад на Україну через Олімпіаду-2022 в Пекіні? Навряд чи саме це буде тим фактором, який може його стримати. Він вже це довів. І не раз. Екехерія не здатна зупинити кривавого диктатора.