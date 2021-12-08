Бойкот через геноцид

Скотт Моррісон заявив, що це рішення стало відповіддю на "порушення прав людини" в китайській провінції Синьцзян і "багато інших питань, які Австралія постійно ставила".

За його словами, рішення про дипломатичний бойкот не повинно викликати здивування, адже стосунки між Австралією та Китаєм вже давно напружені. Він звинуватив Китай у відмові від можливостей покращення відносин, наполягаючи на тому, що Австралія залишається відкритою для двосторонніх переговорів.

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У Австралії напружені стосунки з Китаєм через підозру у втручанні Пекіна в австралійську політику та суспільство. А також затриманнях двох громадян Австралії, які досі перебувають ув'язненими в Китаї. Це письменник Ян Хенцзюнь та журналіст Чен Лей.

При цьому дипломатичний бойкот не вплине на участь австралійських спортсменів в Олімпіаді-2022. Загалом близько 40 австралійців виступлять на турнірі.

Реакція Китаю

Посольство Китаю в Австралії на ці закиди заявило, що відповідальність за нинішній стан китайсько-австралійських відносин "полягає прямо на австралійській стороні".

"Гори не можуть перешкодити річці впадати в море. Успіх Австралії на зимових Олімпійських іграх у Пекіні залежить від виступів австралійських спортсменів, а не від відвідування австралійських офіційних осіб і політичних позицій деяких австралійські політики", – йдеться в заяві посольства.

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