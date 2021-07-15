Жодних розмов про гульки та алкоголіка: Минай розраховує на Селезньова
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Минай офіційно повернувся в УПЛ завдяки Олімпіку. Клуб сподівається підписати досвідченого нападника Євгена Селезньова, який сам зацікавлений у продовженні кар'єри в українському чемпіонаті.
Минай хоче підсилитись Селезньовим
35-річний таранний форвард прибув на перегляд у Минай. Євген Селезньов все ще хоче побити рекорд УПЛ, ставши найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів країни. Для цього потрібно забити ще 8 голів.
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- Цікаво, що на одному з матчів команди у VIP-ложі був помічений відсторонений від футболу спеціаліст Олександр Севідов, який минулої весни був у Минаї тренером-консультантом.
Наставник українського клубу Василь Кобін розповів, що у команді розраховують на форварда. Євген самостійно працював після того, як його "виперли" з Колоса. Зараз футболісту потрібен час, щоб в оптимальній формі підійти до початку сезону.Важливо! Минай достроково повернувся в УПЛ. Все через відмову Олімпіка брати участь у чемпіонаті. Донецький клуб не зникає з футбольної карти України, а продовжить свої виступи у Першій лізі країни.
Готовий відповісти хейтерам
Тренер сподівається, що Селезньов таки підпише контракт із клубом УПЛ. Футболіст хоче не лише побити рекорд, а й закрити рот усім, хто звинувачував форварда у гуляннях та порушенні режиму.
Ми з ним багато разів говорили після того, як він пішов з «Колоса». Звичайно, він дуже мотивований. Рекорди – це його особисті амбіції і завдання. Крім того, він хоче грати на високому рівні, щоб прибрати розмови про гульки і алкоголіка, щоб вболівальники перестали говорити про ці моменти. У цьому його мотивація,
– заявив Кобін.
Чому Селезньова називали пияком
- На початку вересня нападник став гравцем Колоса. За клуб з Ковалівки футболіст зіграв 12 поєдинків, у яких забив 5 голів. Під час зборів на гру гравець групи атаки прибув у нетверезому стані, за що був виключений із команди.
- Сам Селезньов спростовував таку інформацію, яку подали у клубі. Євген повідомив, що не зміг вийти на поле через проблеми з ахіллами.