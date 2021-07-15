Жодних розмов про гульки та алкоголіка: Минай розраховує на Селезньова

Минай офіційно повернувся в УПЛ завдяки Олімпіку. Клуб сподівається підписати досвідченого нападника Євгена Селезньова, який сам зацікавлений у продовженні кар'єри в українському чемпіонаті.

Минай хоче підсилитись Селезньовим

35-річний таранний форвард прибув на перегляд у Минай. Євген Селезньов все ще хоче побити рекорд УПЛ, ставши найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів країни. Для цього потрібно забити ще 8 голів.

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Цікаво, що на одному з матчів команди у VIP-ложі був помічений відсторонений від футболу спеціаліст Олександр Севідов, який минулої весни був у Минаї тренером-консультантом.

Наставник українського клубу Василь Кобін розповів, що у команді розраховують на форварда. Євген самостійно працював після того, як його "виперли" з Колоса. Зараз футболісту потрібен час, щоб в оптимальній формі підійти до початку сезону.

Готовий відповісти хейтерам

Минай достроково повернувся в УПЛ . Все через відмову Олімпіка брати участь у чемпіонаті. Донецький клуб не зникає з футбольної карти України, а продовжить свої виступи у Першій лізі країни.

Тренер сподівається, що Селезньов таки підпише контракт із клубом УПЛ. Футболіст хоче не лише побити рекорд, а й закрити рот усім, хто звинувачував форварда у гуляннях та порушенні режиму.

Ми з ним багато разів говорили після того, як він пішов з «Колоса». Звичайно, він дуже мотивований. Рекорди – це його особисті амбіції і завдання. Крім того, він хоче грати на високому рівні, щоб прибрати розмови про гульки і алкоголіка, щоб вболівальники перестали говорити про ці моменти. У цьому його мотивація,

– заявив Кобін.

Чому Селезньова називали пияком