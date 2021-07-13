Сторони ведуть переговори про перехід нападника. Раніше футболіста пов'язували з Чорноморцем, Львовом та Вересом.
До слова Скандальний форвард Селезньов зацікавив відразу чотири клуби УПЛ
Селезньов зі скандалом покинув Колос
- Селезньов 2 вересня став гравцем Колоса, але зіграв за ковалівців лише 12 матчів, у яких відзначився 5 голами. Після чого був вигнаний з клубу через грубе порушення дисципліни.
- Начебто футболіст приїхав на гру у нетверезому стані. Сам Євген заперечує таку інформацію, яку подає клуб. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами.
- Нападник відзначається своїм запальним характером. Скандал з Колосом не перший у кар'єрі Євгена. Селезньов в одному з матчі посперечався з тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем. Наставник попросив футболіста розмовляти українською мовою. У відповідь на таке прохання хорвата нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права.
- Після заміни хтось з трибун показав середній палець та голосно кричав образливі слова у сторону Селезньова. На що футболіст крикнув, щоб той спустився у підтрибунне приміщення та розібрався у всьому по чоловічому.