Сторони ведуть переговори про перехід нападника. Раніше футболіста пов'язували з Чорноморцем, Львовом та Вересом.

До слова Скандальний форвард Селезньов зацікавив відразу чотири клуби УПЛ

Селезньов зі скандалом покинув Колос