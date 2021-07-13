На відміну від Ворскли, яка вже активно попрацювала на трансферному ринку, Минай повернувся в еліту після відмови Олімпіка, і тільки зараз шукає гравців для посилення складу.

До слова По стопам Мілевського: Селезньов веде перемовини з Минаєм

Днем раніше на перегляд прибув ексгравець національної збірної України Євген Селезньов, однак сьогодні він обмежився лише розминкою і участі в матчі не брав.

Також у VIP-ложі був помічений відомий фахівець Олександр Севідов, який минулої весни був у Минаї тренером-консультантом. У якій ролі він був присутній на поєдинку, поки невідомо.

Минай майже не має футболістів