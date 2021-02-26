Зеленський привітав Шахтар і Динамо та побажав зустрічі у фіналі ЛЄ

Донецький Шахтар і київське Динамо 25 лютого синхронно здолали своїх суперників з мінімальним рахунком і вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи. З перемогами українські гранди привітав особисто Президент України Володимир Зеленський.

Жеребкування наступного раунду другого за значимістю європейського турніру відбудеться вже 26 лютого. Саме тоді Динамо й Шахтар дізнаються майбутніх суперників, хоча можуть зустрітися й одне з одним.

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Щиро вітаю київське Динамо та донецький Шахтар з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці!

– написав президент.

Він також побажав українським грандам і затятим суперникам, аби вони зустрілися у фіналі в цьогорічному розіграші.

Синхронні перемоги Динамо й Шахтаря