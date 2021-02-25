Київське Динамо подолало стадію 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. У четвер, 25 лютого, у матчі-відповіді проти бельгійського Брюгге футболісти з України несподівано досягли позитивного результату.

Брюгге – Динамо 0:1

Голи: Буяльський, 83

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Брюгге, як і в першому матчі, мав серйозні кадрові проблеми. Через коронавірус матч з Динамо пропускали відразу шестеро важливих гравців. Тому не дивно, що український футболіст бельгійців Едуард Соболь з'явився у півзахисті, хоча номінально він захисник.

Зовсім інші справи у Динамо, яке входить у другу половину сезону. У киян практично всі були готові до матчу з Брюгге.

Втім, перед киянами зі стартового свистка стояло завдання відіграти пропущений гол у першій грі. Як відомо, поєдинок у Києві закінчився нічиєю 1:1. Це пояснює, чому на лівому фланзі захисту з'явився Віталій Миколенко, що є рідкістю для футболіста у цьому єврокубковому сезоні.

Також Мірча Луческу здивував, випустивши Шепелєва замість Шапаренка та Родрігеса, а не Де Пену.

Обидві команди провели в'ялий старт гри. Пешого моменту довелося чекати 25 хвилин і виник він біля воріт Динамо. Мата навісив у штрафний на Доста, який перестрибнув Забарного та пробив головою. На щастя, нападник пробив по центру, де й стояв Георгій Бущан.

Буквально через дві хвилини нашу команду пробачив Соболь. Едуарду дозволили завдати удару з меж штрафного, але м'яч пролетів над воротами.

Після перерви гра не змінилася й Динамо надалі не збільшувало темп, хоча саме киянам потрібно було забивати. На 53 хвилині Дост знову загрожував воротам гостей.

Нідерландський форвард пробив головою після навісу, хоча й не бачив воріт. На щастя, м'яч прилетів у руки Бущану.

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На 62 хвилині Брюгге вибухнув подвійним моментом. Бельгійці вийшли у стрімку атаку, яка завершилася виходом Баджи віч-на-віч з Бущаном. Український голкіпер виграв свою дуель.

Однак атака бельгійців продовжилася. М'яч підхопив Вормер та завдав дальнього удару. На щастя, Забарний взяв удар на себе та відвів загрозу.

Перший удар у площину воріт Брюгге фанати Динамо чекали 69 хвилин, коли на полі з'явився Шапаренко. Микола класно змістився у центр та завдав удару. М'яч падав у нижній кут, проте Міньйоле здійснив чудовий сейв.

Момент істини

На 83 хвилині все перевернулося з ніг на голову. Жерсон Родрігес перед штрафним Брюгге закинув черпаком на Циганкова. Віктор наздогнав м'яч майже на лицьовій лінії і прострілив на Буяльського. Віталій, який забив красень-гол у першій грі, переправив м'яч у порожні ворота – 1:0! Цей результат виводив у наступний раунд Динамо.

Дивіться відео голу Буяльського

Уже в компенсований час поховати шанси Брюгге міг Шапаренко. Він класно увійшов у штрафний бельгійців та отримав пас від Циганкова. Удар Шапаренка відбив Міньйоле.

У Підсумку Динамо відстояло мінімальну перевагу та здобуло путівку у наступний раунд. Свого суперника в 1/8 фіналу кияни дізнаються 26 лютого.

Брюгге – Динамо відеоогляд