Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео
У четвер, 25 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Результати та відео голів – в огляді Спорт 24.
Джерело:24 канал
Арсенал – Бенфіка 3:2 (4:3 за сумою двох матчів)
Голи: Абамеянг, 21, 87, Тірні, 67 – Гонсалвеш, 43, Сілва, 61
Відеоогляд матчу Арсенал – Бенфіка
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Аякс – Лілль 2:1 (4:2 за сумою двох матчів)
Голи: Классен, 15, Нерес, 88 – Язіджі, 78 (пен)
Вільярреал – Зальцбург 2:1 (4:1 за сумою двох матчів)
Голи: Морено, 40, 89 (пен) – Беріга, 17
Хоффенхайм – Мольде 0:2 (3:5 за сумою двох матчів)
Голи: Улланд-Андерсен, 20, 90+5
Наполі – Гранада 2:1 (2:3 за сумою двох матчів)
Голи: Зелінскі, 3, Руїс, 59 – Монторо, 25
Рейнджерс – Антверпен 5:2 (9:5 за сумою двох матчів)
Голи: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Барішич, 79 (пен), Іттен, 90+2 (пен) – Рафаелов, 32, Ламкель, 57
Шахтар – Маккабі Тель-Авів 1:0 (3:0 за сумою двох матчів)
Гол: Мораес, 67 (пен)
Відеоогляд матчу Шахтар – Маккабі
22:00. Баєр Леверкузен – Янг Бойз
22:00. Брюгге – Динамо Київ
22:00. Динамо Загреб – Краснодар
22:00. Лестер – Славія Прага
22:00. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад
22:00. Мілан – Црвена Звезда
22:00. ПСВ – Олімпіакос Пірей
22:00. Рома – Брага
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