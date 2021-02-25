У четвер, 25 лютого, Шахтар зіграв матч-відповідь проти Маккабі в Лізі Європи. Перемогу "гірникам" приніс єдиний гол з пенальті.

Шахтар – Маккабі 1:0

Гол: Мораес, 67 (пен)

Шахтар до цього матчу підійшов у статусі фаворита. Команда перемогла на виїзді 2:0, тому впевнено себе почувала і в матчі в Києві. Перші 30 хвилин. За цей час "гірники" змарнували декілька нагод – Додо пробив повз рамку воріт, Марлос не забив, з ударом Тайсона впорався воротар, а Матвієнко, зігравши на добиванні, пробив вище.

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З 30-ї хвилини команди ніби помінялися місцями. Гравці Маккабі перехопили ініціативу та стали раз за разом загрожувати воротам суперника. Почалося все з удару Бен-Хаїма. Після цього він же подавав кутовий і мало не забив "сухий лист" – Трубін лише в останній момент вибив м'яч з лінії воріт.

Згодом ще одна небезпека прийшла теж з кутового. Після подачі Ернандес пробив головою, але м'яч влучив у перекладину. Та одразу відлетів до Переца, який пробивав в дотик. Цього разу Шахтар врятувала штанга.

Як м'яч влучив у перекладину та штангу Шахтаря – дивіться відео

Проблеми для Шахтаря продовжилися і на початку другого тайму, коли суперникам вдалося забити. Але арбітр не зарахував гол через поштовх у спину під час атаки.

Лише після 60-ї хвилини матчу Шахтарю вдалося дещо вирівняти гру. І навіть забити. Тете прорвався у штрафний майданчик, де був збитий Бен-Хаїмом. Арбітр призначив пенальті. Пробивав з позначки Мораес.

Відео голу Мораеса

Після цього гра знову заспокоїлася. Шахтар знову почав берегти сили, адже в неділю, 28 лютого, на них очікує матч проти Зорі. А Маккабі треба було забити три голи, щоб вийти у наступний раунд. Чого не сталося.

Шахтар перемагає та виходить в 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника команда дізнається у п'ятницю, 26 лютого. Жеребкування о 14:00.