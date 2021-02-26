Зеленський привітав Шахтар і Динамо та побажав зустрічі у фіналі ЛЄ
Донецький Шахтар і київське Динамо 25 лютого синхронно здолали своїх суперників з мінімальним рахунком і вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи. З перемогами українські гранди привітав особисто Президент України Володимир Зеленський.
Джерело:Володимир Зеленський у фейсбуці
Жеребкування наступного раунду другого за значимістю європейського турніру відбудеться вже 26 лютого. Саме тоді Динамо й Шахтар дізнаються майбутніх суперників, хоча можуть зустрітися й одне з одним.
Цікаво Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео
Щиро вітаю київське Динамо та донецький Шахтар з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці!
– написав президент.
Він також побажав українським грандам і затятим суперникам, аби вони зустрілися у фіналі в цьогорічному розіграші.
Синхронні перемоги Динамо й Шахтаря
- Лідери українського чемпіонату 25 лютого зіграли матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи 25 лютого.
- Першим грав донецький Шахтар. "Гірники" на своєму полі здолали ізраїльський Маккабі з Тель-Авіва завдяки голу Мораєса з пенальті.
- Натомість Динамо після нічиї на своєму полі поїхав завойовувати перемогу в Бельгію. Так і сталося – гол Буяльського приніс перемогу над місцевим Брюгге.
Поділитися новиною