Донецкий Шахтер и киевское Динамо 25 февраля синхронно одолели своих соперников с минимальным счетом и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. С победами украинские гранды поздравил лично Президент Украины Владимир Зеленский.

Жеребьевка следующего раунда второго по значимости европейского турнира состоится уже 26 февраля. Именно тогда Динамо и Шахтер узнают будущих соперников, хотя могут встретиться и друг с другом.

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Искренне поздравляю киевское Динамо и донецкий Шахтер с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята!

– написал президент.

Он также пожелал украинским грандам и ярым соперникам, чтобы они встретились в финале в нынешнем розыгрыше.

Синхронные победы Динамо и Шахтера