Зеленский поздравил Шахтер и Динамо и пожелал встречи в финале ЛЕ
Донецкий Шахтер и киевское Динамо 25 февраля синхронно одолели своих соперников с минимальным счетом и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. С победами украинские гранды поздравил лично Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Жеребьевка следующего раунда второго по значимости европейского турнира состоится уже 26 февраля. Именно тогда Динамо и Шахтер узнают будущих соперников, хотя могут встретиться и друг с другом.
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Искренне поздравляю киевское Динамо и донецкий Шахтер с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята!
– написал президент.
Он также пожелал украинским грандам и ярым соперникам, чтобы они встретились в финале в нынешнем розыгрыше.
Синхронные победы Динамо и Шахтера
- Лидеры украинского чемпионата 25 февраля сыграли свои ответные матчи 1/16 Лиги Европы 25 февраля.
- Первым играл донецкий Шахтер. "Горняки" на своем поле одолели израильский Маккаби из Тель-Авива благодаря голу Мораеса с пенальти.
- Зато Динамо после ничьи на своем поле поехал завоевывать победу в Бельгию. Так и произошло – гол Буяльского принес победу над местным Брюгге.
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