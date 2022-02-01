Повідомляється, що ввечері 31-го січня результати позитивних тестів на коронавірус отримали два члени команди.

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Йдеться не про спортсменів, а персонал, що обслуговує біатлонну команду. Заражені ізольовані в олімпійському селищі та найближчим часом очікують результати повторного тесту.

Коронавірус у збірній України

Після прибуття у Пекін на самоізоляцію потрапив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

Словацький спеціаліст двічі здавав тест позитивний на коронавірус. Наставник українців пробуде на ізоляції сім днів і приєднається до команди, якщо здасть негативний тест.

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Також позитивний тест на COVID-19 здав помічник Санітри – Ігор Ященко. Та повторний тест українського тренера, на щастя, виявився негативним.

Слід звернути увагу, що перед стартом сезону чоловіча команда потрапила на ізоляцію у Норвегії. Тоді в нашій команді стався спалах коронавірусу.

Важливо. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 4-го лютого. Біатлонні гонки заплановані на 5 – 19 лютого. Про склад збірної України з біатлону читайте за посиланням.