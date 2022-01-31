Україна на Олімпіаді не буде представлена лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу, при всій повазі до представників решти дисциплін, медальні перспективи, на жаль, мають лише команда біатлоністів та збірна країни з фрістайлу.

До слова 8 медалей та двічі в холосту: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

Біатлон



"Золота" естафета України на Олімпіад-2014 / Фото AFP

На Олімпіаду поїхали 10 біатлоністів – порівну чоловіків та жінок (плюс двоє запасних). Основний склад чоловічої збірної визначено давно: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Прима (Артем Тищенко запасний).

У жінок точно пройшли до команди Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дарія Блашко, Олена Білосюк (Підгрушна) та Ірина Петренко як запасна.

Біатлоністи в процесі підготовки до Олімпійських ігор порадували лише однією медаллю ("бронза" Артема Тищенка та Дарії Блашко у сінгл-міксті на етапі в Обергофі), а в особистих перегонах лише Дмитру Підручному у спринті в Рупольдингу вдалося заїхати до топ-10.

Змішана естафета, спринт Дмитра Підручного, індивідуалка Юлії Джими — у кожній із цих гонок українці за ідеальних розкладів здатні опинитися на подіумі Олімпіади.

Звісно, найбільші шанси у нас в естафетах. Наша жіноча четвірка була 5-ою на етапі Кубка світу у Хохфільцені, тому за умови покращення швидкості ми можемо посперечатися за медалі. Не варто забувати наше історичне "золото" у жіночій естафеті на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Зверніть увагу! Біатлонні старти розпочнуться вже 5 лютого.

Фристайл



Олександр Абраменко / Фото Getty Images

На Олімпіаді-2022 Україну представляли п'ятеро українців: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Усі вони виступатимуть в індивідуальному турнірі з акробатики та у змаганні змішаних команд.

На передолімпійських стартах більше приводів для оптимізму давали лижні акробати. Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко в грудні минулого року на двох етапах Кубка світу у Фінляндії двічі взяли "бронзу" у командних змаганнях.

В індивідуальних стрибках чекаємо на медалі від наших перших номерів – Абраменко та Новосад. Великі надії покладаємо на командний турнір. Наша трійка (Абраменко, Новосад, Котовський) двічі виграла "бронзу" на етапах Кубка світу. У Пекіні за певних обставин можна посперечатися і за "срібло", враховуючи, що з китайцями в цьому виді конкурувати майже нереально.

Зверніть увагу! Історичний дебют командних стрибків лижних акробатів на Олімпійських іграх відбудеться 10 лютого.

Скелетон



Владислав Гераскевич / Фото IBSF

Український скелетоніст Владислав Гераскевич наразі йде 18-м у загальному заліку Кубка світу. Цього сезону на етапі в Сігулді Гераскевичу вдалося показати найкращий результат у кар'єрі – 6 місце.

Для 23-річного Гераскевича Олімпіада в Пекіні стане другою в кар'єрі. На Іграх-2018 у південнокорейському Пхьончхані він посів досить високе 12 місце.

На цій Олімпіаді українець має усі шанси, щоб здійснити прорив навіть на потрапляння у топ-5, для цього у хлопця вистачає хисту та працьовитості.

Сноубординг



Аннамарі Данчі / Фото НОК України

Українська сноубордистка Аннамарі Данча, яка змагається у паралельному слаломі, виступить на Олімпіаді у Пекіні.

У січні Данча показала найкращий результат за останні два роки на етапі Кубка світу. Спортсменка фінішувала десятою на етапі, що пройшов у австрійському Бад-Гастайні. Це і дозволило їй вибороти олімпійську ліцензію.

Для Аннамарі це будуть вже четверті Олімпйські ігри. На Іграх у Ванкувері-2010 вона посіла 16 місце, у Сочі-2014 – 21-е, у Пхьончхані-2018 – 28-е. На чемпіонаті світу-2019 виборола "срібло". Цей результат дає надії для історичної медалі України у сноубордингу.

Фігурне катання



Олександра Назарова та Максим Нікітін

Україну у фігурному катанні представить танцювальна пара Олександра Назарова – Максим Нікітін. Українці продовжують прогресувати. Експерти високо оцінили їхню олімпійську програму, тому є шанси покращити результат Олімпіади-2018 (21-е місце). На чемпіонатах світу українці вже пробивалися до топ-15.

Що прогнозують у Міністерстві спорту

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що має скромні медальні очікування від виступів наших спортсменів на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

"Будемо відвертими, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це вже буде добре", – заявив він.

Також Гутцайт виокремив окремі види спорту:

"Розумію, що нас поки що засмучують біатлоністи. З президентом Федерації біатлону Володимиром Бринзаком ми спілкуємося щотижня, і він відверто розповідає про всі невдачі на старті сезону. Я вірю в потенціал нашої збірної з біатлону і сподіваюся, що їхня непроста підготовка принесе результат у Пекіні".

"Також удача не завадить і нашим фристайлістам, які на початку зими були набагато успішнішими за біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фрістайлу Енвером Аблаєвим. Він каже, що його підопічні добре готові і націлені на результат".

Що кажуть аналітики

Аналітики компанії Gracenote вважають, що з Пекіна з медалями поїдуть представники 27 делегацій — Україні в цьому списку місця не знайшлося.

Віртуальна таблиця топ-10 зимової Олімпіади:

Норвегія – 44 медалі (22 "золото" + 13 "срібло" + 9 "бронза")

Олімпійський комітет Росії– 38 (14+11+13)

Нідерланди – 21 (12+6+3)

Німеччина – 27 (11+11+5)

США – 24 (7+11+6)

Швейцарія – 21 (7+6+8)

Швеція – 19 (6+6+7)

Канада – 21 (4+7+10)

Австрія – 16 (4+7+5)

Франція – 18 (4+4+10)

Екперти з букмекерської компанії Favbet солідарні з цією думкою, оцінюючи можливість повного провалу олімпійської збірної в 58%.

Звичайно, більшості цікаво визначити країну-фаворита Олімпіади-2022. Нею безапеляційно є Норвегія. Коефіцієнт на те, що скандинави наберуть найбільшу кількість золотих медалей, дорівнює всього 1,25. А ось в Україну майже не вірять. Цифра 500 – тому явне підтвердження.

Подібні прогнози не повинні дивувати, адже за роки незалежності в країні так і не з’явилася програма розвитку зимових видів спорту, інфраструктура для багатьох олімпійських дисциплін просто відсутня, а історії спортсменів про те, як вони за власний кошт забезпечують себе необхідним інвентарем, регулярно спливають у ЗМІ.