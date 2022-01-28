Санітрі потрібно здати негативні тести

Шеф-місії Олімпійської збірної команди України Анна Сорокіна розповіла, що перебуває на зв'язку із Санітрою.

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"У готелі простора кімната, є вай-фай, телевізор, все необхідне для комфортного перебування. Якщо прослідковуватиметься позитивна динаміка, то навіть можна відвідувати тренажерний зал з урахуванням всіх ковід-протоколів", – зазначила Сорокіна.

Вона повідомила, що самоізоляція Санітри може закінчитися через 7 днів, якщо він здасть два негативні тести на коронавірус.

Самоізоляція триватиме 7 днів, закінчиться вона лише після того, як будуть здані два щоденні негативні тести. Але ми всі віримо, що Юрай швидко одужає і повернеться до нас. Вся команда цього прагне,

– заявили Сорокіна.

Що відомо про зараження Санітри

У четвер, 27-го січня, на Олімпіаду у Пекін прибули перші українські спортсмени. На жаль, тренер чоловічої команди Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус.

Спершу повідомлялося, що другий тест наставника виявився негативним. Однак інформація виявилася неточною – обидва результати тестів були позитивним.

У підсумку Санітру відправили на самоізоляцію і він не може керувати командою. Якщо Санітра одужає протягом семи днів, то встигне до перших біатлонних гонок, які розпочнуться 5-го лютого.

Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів у рекордних 12 видах спорту. Ігри в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого.