У збірній Польщі спростували запрошення Шевченка

Андрія Шевченка називають головним претендентом на тренерське крісло збірної Польщі. Поки у ЗМІ обговорюють деталі контракту тренера, представники польської збірної спростували інформацію щодо Шевченка.

Польща отримає нового тренера 31-го січня

Пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський прокоментував інформацію про те, що команду очолить 45-річний Шевченко.

Варте уваги Дженоа винна Шевченку 10 мільйонів євро, – ЗМІ

Інформація не відповідає дійсності. Єдине, що ми зараз можемо сказати – нового головного тренера буде оголошено 31 січня. Решта – чутки,

– сказав Квятковський.

Що відомо про Шевченка у збірній Польщі

У січні український фахівець покинув італійський Дженоа, який був першим клубом у кар'єрі Шевченка як тренера.

23-го січня з'явилася інформація, що екстренер збірної України прийняв пропозицію Польського футбольного союзу.

ЗМІ повідомили, що помічниками Шевченка у збірній можуть стати двоє поляків – ексфутболісти Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Лукаш Піщек та Єжи Дудек відповідно.

У збірній Польщі українець буцімто буде отримувати 2,5 мільйона євро. За повідомленням ЗМІ, зарплату Шевченка має покрити компанія, яка пов'язана з польським урядом.

Окрім Шевченка, на тренерський місток поляків претендують Адам Навалка, Міхал Пробіж та Ян Урбан.