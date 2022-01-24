За даними інсайдерів, Шевченко погодився очолити збірну Польщі. Сторонам вдалося досягнути компромісу щодо його зарплати.

Детальніше Шевченко погодився очолити збірну Польщі, – ЗМІ

Однак помічниками Шевченка в збірній будуть двоє поляків – колись легендарні футболісти Лукаш Піщек та Єжи Дудек. З останнім у Шевченка "особливі" стосунки.

При цьому Піщек підтвердив, що до нього зверталися з Польського футбольного союзу щодо можливості роботи в таборі національної збірної. За його словами, нового тренера мають призначити до 31 січня.

А от щодо Дудека, то в Шевченка з ним своя історія.

Фатальний Стамбул

Саме Дудек був воротарем Ліверпуля у вже легендарному фіналі Ліги чемпіонів 2005 року у Стамбулі. В цьому матчі Мілан Шевченка до перерви вигравав 3:0. А після перерви англійська команда зрівняла рахунок. Додатковий час теж не виявив переможця, хоча Шевченко був близьким до того, щоб таки забити переможний гол. Але тоді Дудек двічі поспіль зробив сейви після ударів українського нападника.

І в серії пенальті саме сейв Дудека після удару Шевченка став вирішальним – невдалий удар залишив Мілан без титулу. Його здобув Ліверпуль.

Для Шевченка ця поразка і досі залишається чи не найболючішою в професійній кар'єрі. І тепер його чи не головний суперник в цьому матчі може стати його помічником.