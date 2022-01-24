Дженоа в боргу перед Шевченком

Перед відставкою Шевченка у ЗМІ була інформація, що Дженоа доведеться заплатити штабу українця 20 мільйонів євро компенсації.

Це цікаво Зарплату Шевченка у збірній Польщі покриє компанія, пов'язана з урядом, – ЗМІ

За інформацією ведучого "ТаТоТаке" Андрія Сеньківа, сума компенсації, на яку претендує Шевченко, складає 10 мільйонів євро.

Решта суми буцімто буде розділена між іншими помічниками Шевченка.

Також українські ЗМІ повідомляли, що сторони не розірвали контракт. Клуб буцімто платить Шевченку зарплату.

Що відомо про роботу Шевченка у Дженоа

45-річний український тренер очолив Дженоа у листопаді 2021 року. Генуезці стали першим клубом у кар'єрі Шевченка як тренера.

Під керівництвом екснаставника збірної України Дженоа виграла тільки один матч у Кубку Італії проти Салернітани.

У чемпіонаті Італії "грифони" зазнали шести поразок та тричі зіграла внічию. Ще одного разу Дженоа програла в Кубку Італії Мілану.

Через серію невдач клуб вирішив звільнити Шевченка.

Після українця команду прийняв німецький тренер Олександр Блессін. Натомість Шевченко – головний кандидат на тренерське крісло збірної Польщі.