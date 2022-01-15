Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу.

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Як Шевченко проявив себе на чолі Дженоа

45-річний український тренер прийняв Дженоа у вкрай складному становищі. Генуезький клуб до Шевченка виграв тільки один матч у Серії А сезону-2021/2022.

Після того, як українець очолив "грифонів" у листопаді 2021-го року, Дженоа виграла тільки один матч у Кубку Італії проти Салернітани.

У чемпіонаті Італії команда зазнала п'яти поразок та тричі зіграла внічию. Ще одного разу Дженоа програла в Кубку Італії Мілану.

Наразі команда перебуває у зоні вильоту в Серії А.

"Грифони" – перший клуб у кар'єрі Шевченка. До того українець очолював збірну України.