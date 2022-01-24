Деталі контракту Шевченка та збірної Польщі
Шевченко буцімто головний претендент на тренерське крісло збірної Польщі й вже погодився очолити команду. У ЗМІ повідомили, що зарплата українця складе 2,5 мільйона євро.
Дізнайтесь більше Шевченко погодився очолити збірну Польщі, – ЗМІ
Донедавна повідомлялося, що перешкодою приходу Шевченка в польську команду є фінансові апетити українця. Однак у Польщі знайшли, як розв'язати питання зарплати фахівця.
Витрати на зарплату Шевченка покриє компанія, яка належить польському уряду. Наразі немає інформації, про яку компанію йдеться.
Шевченко у збірній Польщі: головне
- Польща має отримати нового головного тренера 31-го січня. Окрім Шевченка, на тренерський місток поляків претендує Адам Навалка, Міхал Пробіж та Ян Урбан.
- У запрошенні Шевченка особисто зацікавлений президент Польської футбольного союзу Цезарій Кулеша. Про це інформує Tribuna.com з посиланням на слова журналіста Wirtualna Polska Марека Вавржіновського.
- Помічниками Шевченка у збірній можуть стати двоє поляків – легендарні ексфутболісти Лукаш Піщек та Єжи Дудек.
- Перший офіційний матч у 2022 році Польща зіграє 24-го березня на виїзді проти команди Росії. Команди зустрінуться у плей-офф відбору на ЧС-2022.