Шевченко зароблятиме 2,5 мільйона євро

Інформація про те, що Шевченко очолить збірну Польщі, з'явилася у телеграм-каналі колишнього пресаташе тренера Миколи Василькова.

До теми Очолить Динамо чи повернеться до збірної України: яке майбутнє очікує на Андрія Шевченка

Повідомляється, що 45-річний Шевченко і Польський футбольний союз узгодили всі деталі контракту.

Шевченко буде отримувати зарплату у розмірі 2,5 мільйони євро на рік. Частину коштів буде виплачувати польський футбольний союз, решту – спонсори,

– йдеться у повідомленні.

Джерело зазначає, що для підписання угоди залишилось узгодити нюанси щодо контракту з італійським Дженоа. Українець у січні покинув генуезький клуб.

Коли Польща оголосить нового тренера