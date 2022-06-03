Збірна України прилетіла у Кардіфф: попереду "фінал усього їхнього життя"

Українська збірна 2 червня вилетіла у Кардіфф, де вже через 5 червня зіграє проти Уельсу. "Синьо-жовтим" залишилось зробити один успішний крок, щоб вийти на чемпіонат світу-2022.

Привітання іменинника та перше тренування

Ранок національної команди почався із традиційного сніданку та привітанням Олександра Караваєва, який 2 червня святкував ювілей – 30 років. Динамівець отримав привітання від Олександра Петракова, торт та футболку з усіма автографами збірників.

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Іменинник Олександр Караваєв / Фото УАФ

Політ до столиці Уельсу тривав годину. Українська збірна розташувалась у готелі "St. David’s". Цікаво, що автобус, який перевозив хлопців був прикрашений наліпками на підтримку України зі словами "Stand with Ukraine".

Далі на українців чекав обід, але футболісти не змогли обійти стороною стіл для пінг-понгу. Першими свою майстерність показали два півзахисники – Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.

Після чого гравці вийшли на футбольне поле. На гравців, які грали проти Шотландії, чекало відновлювальне тренування, інші ж провели повноцінну роботу.



Перше тренування збірної у Кардіффі / Фото УАФ

Вже 3 червня усі приступають до підготовки до фіналу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Уельсу. На щастя, у попередній грі проти Шотландії травму не отримав жоден український футболіст, тому команда у повному складі готується до майбутнього поєдинку.

Хід поєдинку проти Шотландії

1 червня підопічні Петракова зіграли у півфіналі плей-офф відбору на Мундіаль. Поєдинок відбувся на виїзді у Глазго. Близько 50 тисяч фанатів прийшли подивитись на гру обох збірних, серед них було орієнтовно три тисячі уболівальників із України. Українці нагадали усьому світу про війну в нашій країні, скандуючи з трибун "ЗСУ".

Футболісти з'явились на полі з синьо-жовтими прапорами на спинах. А український гімн в унісон виконав увесь стадіон.

Ще у першому таймі рахунок у матчі відкрив Ярмоленко. Андрій красиво перекинув голкіпера після розкішної передачі з глибини поля від Руслана Маліновського. З мінімальною перевагою у рахунку на перерву пішли українці.

Після відпочинку Яремчук зміцнив лідерство України. Роман головою подвоїв перевагу команди.

Далі ініціатива перейшла до суперника, який відквитав один гол – 1:2.

Вже традиційно крапку у матчі поставив Довбик. Артем забив на п'ятій компенсованій до поєдинку хвилині. У підсумку – 1:3, Україна вибила Шотландію з боротьби за чемпіонат світу-2022.

Ключовий поєдинок у боротьбі за путівку у Катар Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00 за київським часом.