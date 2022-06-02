Перемога над Шотландією дозволила збірній України боротися за путівки на Чемпіонат світу в Катарі. Для того, аби вирушити на Мундіаль, підопічним Олександра Петракова потрібно буде здолати Уельс.

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Як українські вболівальники дякували Героям

На стадіон "Гемпден-Парк", де відбувався матч між Шотландією та Україною, прийшло чимало українських вболівальників. Усі вони були вбрані у жовто-сині кольори та намагалися зробити усе можливе для того, щоб надихнути національну команду на перемогу.

Футболісти також яскраво показали свій патріотизм не лише на футбольному полі: на гру всі гравці збірної України вийшли загорнутими у національний прапор, а гімн співали так, як ніколи раніше.

Окрім просто шаленої підтримки команди вболівальники нагадали всьому світу про тих Героїв, завдяки яким у світі ще можливі мирні спортивні змагання, а російські окупанти з кожним днем зменшують свої апетити та вже не збираються йти війною проти всієї цивілізації. "ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ" – пролунало на стадіоні в Глазго. Наші вболівальники у Шотландії показали, українці люблять своїх захисників та готові робити все можливе та неможливе, щоб допомогати їм нищити російських окупантів.

Українські вболівальники дякують ЗСУ: відео