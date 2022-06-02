Ярмоленко: Присвячуємо цю перемогу народу Україн

Андрій Ярмоленко, який провів свій останній сезон в англійському Вест Хемі, миттєво перемикнувся на гру у збірній Україні. Футболіст вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою.

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На 33-й хвилині правий вінгер розмочив нулі на табло. Маліновський геніальним пасом вивів Ярмоленка на ворота Шотландії. Андрій красиво закинув м'яч за комірець голкіперу.

Цікаво. Андрій Ярмоленко забив свій 45-й гол у футболці збірної України у 107-ми зіграних поєдинках.

Перемогу збірної вінгер присвятив усім українцям, військовим, які боронять свободу країни у війні проти Росії. Те саме раніше зробили головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков та півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

Андрій пригадав наступну гру проти Уельсу. Капітан пообіцяв. що 5 червня команда зробить усе, щоб зробити подарунок Україні, а футболісти віддадуть усі сили на полі у Кардіффі.

Дякуємо за підтримку! Дякуємо за те, що вірите в нас! Присвячуємо цю перемогу народу України, кожному захиснику, хто зараз на полі бою боронить нашу країну. Ми обов'язково виграємо у цій війні.

5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ! Слава Україні!,

– написав футболіст.

Відзначимо, що наші воїни знайшли час та під обстрілами дивились матч "синьо-жовтих" проти Шотландії. Перед поєдинком військові просили збірників пробитись на чемпіонат світу-2022 у Катар.

Хід валідольного поєдинку