Ярмоленко: Присвячуємо цю перемогу народу Україн
Андрій Ярмоленко, який провів свій останній сезон в англійському Вест Хемі, миттєво перемикнувся на гру у збірній Україні. Футболіст вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою.
Дивіться також Українські воїни на передовій підтримали збірну у грі проти Шотландії: емоційне відео
На 33-й хвилині правий вінгер розмочив нулі на табло. Маліновський геніальним пасом вивів Ярмоленка на ворота Шотландії. Андрій красиво закинув м'яч за комірець голкіперу.
Перемогу збірної вінгер присвятив усім українцям, військовим, які боронять свободу країни у війні проти Росії. Те саме раніше зробили головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков та півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.
Андрій пригадав наступну гру проти Уельсу. Капітан пообіцяв. що 5 червня команда зробить усе, щоб зробити подарунок Україні, а футболісти віддадуть усі сили на полі у Кардіффі.
Дякуємо за підтримку! Дякуємо за те, що вірите в нас! Присвячуємо цю перемогу народу України, кожному захиснику, хто зараз на полі бою боронить нашу країну. Ми обов'язково виграємо у цій війні.
5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ! Слава Україні!,
– написав футболіст.
Відзначимо, що наші воїни знайшли час та під обстрілами дивились матч "синьо-жовтих" проти Шотландії. Перед поєдинком військові просили збірників пробитись на чемпіонат світу-2022 у Катар.
Хід валідольного поєдинку
- Матч проти Шотландії закінчився звитягою українців із рахунком 1:3. Як вже зазначили раніше, Ярмоленко вивів збірну уперед – 0:1. Саме з таким рахунком закінчилась перша частина зустрічі.
- Одразу по перерві Роман Яремчук подвоїв перевагу України після подачі з флангу від динамівця Олександра Караваєва.
- Після 60-ї хвилини було видно, як підсідають гравці нашої збірної у фізичному плані, тому ініціатива перейшла до суперника. Шотландці швидко скористались цим та відквитали один м'яч.
- До компенсованого часу рахунок тримався 1:2 на користь підопічних Петракова. Артем Довбик реалізував свій другий момент у матчі та збільшив перевагу головної команди України.
- Завдяки цьому збірна України пробилась у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.