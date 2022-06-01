Футбольний нокдаун для шотландців

Україна продовжила атакувати з перших секунд другого тайму. Вже на 49-й хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу "синьо-жовтих", пише 24 канал.

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Олександр Караваєв класно подав прямо на голову Яремчуку. Роман, який прибіг у воротарський майданчик суперника, головою перевів м'яч у сітку шотландських воріт.

Відео голу Яремчука

Нагадаємо, що на 33-й хвилині Ярмоленко відрив рахунок у матчі. Андрій красиво перекинув голкіпера після неймовірної передачі з глибини поля від Руслана Маліновського. Ярмоленко на правах капітана вивів Україну уперед.

Саме з мінімальною перевагою у рахунку наша збірна пішла на перерву.

Цікаво. Яремчук забив свій 13-й гол у футболці збірної України за 37-м зіграних поєдинків.

Цей м'яч львів'янина дозволив збірній стати ще на крок ближчою до фіналу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Цей дует "ЯЯ" (Яремчук – Ярмоленко), який феєрив на чемпіонаті Європи-2020, знову веде Україну до перемоги.