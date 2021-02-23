Збірна України може втратити ще одного таланта: на українця претендує Німеччина

Перспективний український футболіст Ерік Шуранов, який виступає у Німеччині, може змінити спортивне громадянство. Гравця хоче натуралізувати Німеччина.

Шуранов може змінити спортивне громадянство

Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що нападник німецького Нюрнберга Ерік Шуранов отримав пропозицію змінити спортивне громадянство.

До речі Шевченко може викликати у збірну України Данченка, який змінив декілька клубів у Росії

Футболіст може змінити українське громадянство на німецьке.

Повідомляється, що Німеччина зацікавлена, щоб Шуранов виступав за їх національну збірну. У 19-річного футболіста начебто є думки, щоб прийняти пропозицію.

Що відомо про Шуранова

Шуранов народився у німецькому місті Бамберг і є вихованцем Нюрнберга. У грудні 2020 року він дебютував за першу команду Нюрнберга.

Ерік виступав за збірні України U-17 і U-18. Всього у складі українських збірних провів 5 матчів та забив 5 голів.

У 2020 році Ерік отримав виклик у молодіжну збірну України (U-21), однак не дебютував.

Спеціалізований портал Transfermarkt зазначає, що в Шуранова німецьке та українське громадянство.