Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів на два матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021. Серед них і два футболісти, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Загалом у переліку 24 гравці, які повинні прибути на збір 28 серпня, повідомили в УАФ. Вже 4 вересня на молодіжну збірну України очікує матч з Данією, а 8 вересня – з Фінляндією. Обидві ігри "синьо-жовті" проведуть на виїзді.

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Відзначимо, що до збірної викликано двох легіонерів. Капітан команди Євген Чеберко з цього сезону виступає за австрійський ЛАСК. Натомість дебютувати за молодіжну збірну може нападник німецького "Нюрнберга" 18-літній Ерік Шуранов.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Олег Білик ("Олександрія"), Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк).

Захисники: Юхим Конопля ("Десна", Чернігів), Данило Скорко, Олександр Сирота, Ілля Забарний (усі – "Динамо", Київ), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1", Дніпро), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Владислав Бабогло ("Олександрія").

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв (усі – "Динамо", Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (обидва – "Дніпро-1", Дніпро), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Євген Смирний ("Колос", Ковалівка), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі – "Маріуполь"), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва – "Шахтар", Донецьк).

Нападники: Ерік Шуранов ("Нюрнберг", Німеччина), Данило Сікан ("Шахтар", Донецьк).

Шанси України вийти на молодіжне Євро-2021

Збірна України ще зберігає шанси вийти на Євро-2021. Правда вони дуже мізерні. Українці програли три з чотирьох матчів у групі – Данії, Румунії та Фінляндії, перемігши лише Мальту. Відтак посідають четверте місце.

При цьому що на Євро-2021 виходять дев'ять переможців груп і п'ять кращих збірних, що посядуть другі місця. Через пандемію коронавірусу, плей-офф було скасовано.