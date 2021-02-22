Чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі вирішив змінити спортивне громадянство. Футболіст не планує виступатиме за збірну України.

Чому Цітаішвілі виступатиме за Грузію

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що футболіст Динамо Георгій Цітаішвілі вирішив змінити спортивне громадянство на грузинське.

До слова Циганков обійшов легенду Динамо Белькевича у перегонах бомбардирів

За інформацією журналіста, хавбек планує виступати за збірну Грузії. Як повідомив Циганик, рішення Цітаішвілі пов'язане із сімейними обставинами.

Повідомляється, що на похоронах його діда декілька місяців тому родичі повідомили футболісту, що його бажанням було, щоб Георгій виступав за збірну Грузії.

Не можу і не маю права щось говорити на цю тему

Цітаішвілі у коментарі Meta-ratings.com.ua прокоментував інформацію, що виступатиме за Грузію. Футболіст не заперечив інформацію, однак не став розкривати деталі.

Поки не можу і не маю права щось говорити на цю тему. Коли буде конкретика, тоді все стане ясно,

– сказав футболіст.

Він додав, що наразі зосереджений на футболі у складі Ворскли.

Що відомо про Цітаішвілі

За даними Transfermarkt, 20-річний футболіст перебуває у структурі Динамо з 2017 року. За цей час Георгій встиг дебютувати за основну команду киян. На його рахунку участь у 24 матчах, у яких він віддав 2 асисти.

Взимку 2021 року хавбек на правах оренди перейшов у полтавську Ворсклу. Цітаішвілі виступав за збірні команди України віком від 17 до 21 року.

Зі збірною України U-20 Цітаішвілі став чемпіоном світу у 2019 році. За національну збірну України Георгій поки не дебютував і не отримував викликів.