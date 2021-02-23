Збірна України може втратити ще одного таланта: на українця претендує Німеччина
Перспективний український футболіст Ерік Шуранов, який виступає у Німеччині, може змінити спортивне громадянство. Гравця хоче натуралізувати Німеччина.
Джерело:"Циганик LIVE"
Шуранов може змінити спортивне громадянство
Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що нападник німецького Нюрнберга Ерік Шуранов отримав пропозицію змінити спортивне громадянство.
До речі Шевченко може викликати у збірну України Данченка, який змінив декілька клубів у Росії
Футболіст може змінити українське громадянство на німецьке.
Повідомляється, що Німеччина зацікавлена, щоб Шуранов виступав за їх національну збірну. У 19-річного футболіста начебто є думки, щоб прийняти пропозицію.
Що відомо про Шуранова
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