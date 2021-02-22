Шевченко може викликати у збірну України Данченка, який змінив декілька клубів у Росії
Колишній футболіст Шахтаря Олег Данченко може дебютувати за збірну України. Наставник української збірної Андрій Шевченко може викликати гравця на збори команди.
Джерело:"Циганик LIVE"
Тренери збірної України стежать за Данченком
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, захисника грецького клубу АЕК Олега Данченка можуть викликати в збірну України найближчим часом.
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Повідомляється, що тренерський штаб збірної України стежить за виступами Данченка та вивчає питання його можливого запрошення.
Що відомо про Данченка?
26-річний Данченко викликався у збірну України у 2018 році, коли був у складі Шахтаря. За даними Transfermarkt, Олег перебував у структурі Шахтаря з 2016 року. До того він був у структурі Динамо Хмельницький, Металург Запоріжжя та Чорноморець.
У 2017 році Данченко розпочав російську частину своєї кар'єри. Спершу він перейшов на правах оренди в Анжи.
У 2018 році він повернувся у Шахтар, однак взимку 2019-го перейшов у російський Єнісей. Влітку того ж року контракт Данченка у Шахтаря за 1 мільйон євро викупив казанський Рубін.
У 2020 році Рубін віддав Данченка в оренду в Уфу. У січні 2021 року Рубін продав Данченка в АЕК за 1 мільйон євро. Зазначимо, що Данченко не отримував виклик у збірну України, коли грав у Росії.
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