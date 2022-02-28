Ще мінус один суперник

Албанці відмовились грати про національної збірної Росії у Лізі націй. Про це повідомила міністерка закордонних справ Олта Джачка.

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З таким темпом у збірної країни-агресорки взагалі не буде матчів через відмови суперників.

Албанія увійшла з Росією в одну групу Ліги націй УЄФА-2022/2023. Перший поєдинок між цими збірними повинен був відбутись 2 червня, а матч-відповідь – 13 червня.

Нагадаємо, що Польща, Чехія та Швеція вимагають у ФІФА усунути Росію з відбору чемпіонату світу-2022. Раніше ці збірні оголосили про те, що не збираються грати проти російської команди.

Багато іноземних футболістів підтримали Україну, яка намагається повернути цілісність країни після нападу Росії. Роберт Левандовський, Войцех Щенсни та навіть росіянин Федір Смолов висловили підтримку українському народу та попросили Росію припинити війну.

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