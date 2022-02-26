Ще одна твереза думка спортсмена з Росії
Федір Смолов публічно підтримав українську державу на своїй сторінці в інстаграмі. 32-річний нападник московського Динамо виклав повністю чорне фото.
До речі Санкції – це смішна гра проти російського монстра, – Терлюга про дії Європи та США
Під світлиною футболіст написав, що він проти війни в Україні, додавши синьо-жовтий прапорець.
Ні війні!!! Україна,
– написав Смолов.
- 24 лютого Росія відкрито оголосила про військовий напад на Україну.
- Засудили такі дії Володимира Путіна не лише українські та європейські спортсмени, а й російські. Тенісисти Євген Кафельников та Андрій Рубльов.
Хто такий Федір Смолов
- Майже всю кар'єру виступав у російській державі. Має досвід виступів у Нідерландах та Іспанії.
- За збірну Росії відіграв 45 матчів, у яких забив 16 голів. Зараз виступає за московське Динамо.