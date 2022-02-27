Всі суперники збірної Росії з футболу у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 заявили, що не будуть грати проти росіян.
До слова Слідом за Польщею: Швеція відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022
На повномасштабне вторгнення Росії першим відреагувала збірна Польщі. Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що збірна не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022.
Це рішення підтримав і сам президент Польщі, який наголосив, що з "бандитами нічого грати".
До того ж саме гравці національної польської команди активно висловлювали свою позицію.
Потім до ігнорування росіян доєдналася і збірна Швеції. Там заявили, що сумніваються, що гра пройде спокійно, навіть на нейтральному полі.
27 лютого про відмову грати з росіянами заявила і збірна Чехії.
Чеська асоціація одностайно погодила рішення, що ні в якому разі не братиме участь у матчах проти Росії у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022,
– йдеться у повідомленні.
Матчі плей-офф відбору чемпіонат світу-2022 мають відбутися 24 та 29 березня. Проте тепер ФІФА має ухвалити рішення щодо їхньої долі, адже три команди відмовляються грати з Росією.