Банер із Ярмоленком та футболки з номером "7"

Перед початком матчу проти Вулверхемптона на стадіоні Вест Хема з'явився банер з Андрієм Ярмоленком. У Вест Хемі зазначили, що усі свої молитви та любов англійці надсилають футболісту та усього народу України, пише 24 канал.

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На передматчеву розминку "молотобійці" вийшли у футболках із прізвищем Ярмоленка та номером "7" на спині. Ось так команда підтримала українського легіонера, у країні якого йде війна проти Росії.



Футболісти у футболках Ярмоленка / Фото Getty Images

Також на табло у середині стадіону з'явився ідентичний плакат із Ярмоленком на фоні синьо-жовтого прапора.

Капітан Вест Хема Райс тримав футболку Андрія перед стартом зустрічі. Нагадаємо, що українець отримав декілька днів відпочинку через психологічний тиск. Ярмоленко неабияк переживає за рідну країну, яка потерпає від окупантів. Тому не потрапив у заявку "молотобійців" на гру.

До слова, поєдинок закінчився мінімальною перемогою Вест Хема (1:0).

Клуб українця замикає топ-5 чемпіонату Англії – 45 очок.

Реакція Ярмоленка

Андрій вже відреагував на такий зворушливий вчинок англійського клубу. На своїй сторінці в інстаграмі футболіст подякував усім за підтримку.

Я хотів би подякувати усіх за вашу підтримку, усім британцям і тим, хто підтримує Україну. Ми усі знаємо правду і повинні зробити, усе, щоб зупинити війну,

– написав Ярмоленко.

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