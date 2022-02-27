Росію хочуть відсторонити від ЧС

Міністерство спорту Польщі налаштовано рішуче. Вони вимагають скасувати матч відбору чемпіонату світу-2022 з Росією.

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ЗМІ повідомляють, що 2 або 3 лютого міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук зустрінеться у Цюриху з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Бортничук хоче переконати Інфантіно скасувати стиковий матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Росії.

У неділю, 27 лютого Польська, Шведська та Чеська федерації футболу направили до ФІФА спільний лист, у якому вимагають виключити Росію з відбору.

Зазначається, що Польща, Швеція та Чехія налаштовані рішуче.

Раніше ці збірні оголосили про те, що не збираються грати проти збірної Росії.

Матчі плей-офф відбору чемпіонат світу-2022 мають відбутися 24 та 29 березня.

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