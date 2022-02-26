Щенсни: Моє серце розривається

Воротар туринського клубу написав потужний пост на своїй сторінці в інстаграмі, який стосується війни між Україною та Росією. Войцех Щенсни розповів, що його дружина з України, у сина теж тече українська кров. Тому доля українського народу йому не байдужа.

Читайте також З бандитами нічого грати, – президент Польщі Дуда про відмову збірної грати з Росією

Голкіпер Ювентуса виклав світлину з двома прапорами – рідної Польщі та України. Стяги майоріли на фоні голубого неба. Футболіст зізнався, що в українській державі у його сім'ї залишились родичі. Щенсни зізнався, що йому складно емоційно дивитись на те, що робиться в Україні після нападу Росії.

Цікаво. Марина Лученко – дружина польського футболіста, яка займається музикою у поєднанні з акторством. Родом дівчина з Вінниці, хоча з двох років живе у Польщі.

Войцех додав, що йому не підніметься рука зіграти проти Росії, яка робить незаконні дії та нападах на мирний народ.

Бачити страждання на обличчях українців – це те, чого не можна терпіти. Не можна поводитися ніби нічого не відбувається. Хоча моє серце розривається, коли я це пишу, моя совість не дозволяє мені грати за збірну проти Росії. Я відмовляюся ступати на газон перед гравцями, які представляють цінності Росії, і відмовляюся чути її гімн. Я не братиму участь у спортивній події, яка надає легітимність діям російського Уряду,

– написав Войцех.



Щенсни підтримав Україну / Фото з інстаграму футболіста

Воротар туринців звернувся до ФІФА та УЄФА змусити Росію взяти на себе усю відповідальністю за їх дії.

"В мить, коли президент Росії Путін вирішив атакувати Україну, він оголосив війну не лише Україні, але й всім цінностям, на яких ґрунтується Європа. Свобода, незалежність, але перш за все – мир", – йдеться у пості.

Збірна Польщі не гратиме проти Росії у стиковому матчі відбору на чемпіонаті світу-2022.

Войцех Щенсни провів за національну команду 62 матчі.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.