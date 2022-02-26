Левандовський проти війни в Україні

Роберт Левандовський зіграв проти Айнтрахта та допоміг Баварії мінімально перемогти (0:1). Польський форвард вийшов на футбольне поле з особливою капітанською пов'язкою.

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На руці футболіста була синьо-жовта пов'язка. Після поєдинку Роберт написав пост, у якому висловив підтримку Україні.

Крім того, матч розпочався із хвилини мовчання для вшанування пам’яті загиблих в Україні. На табло під час цього з'явився надпис: "Stop it, Putin". У Німеччині просять Володимира Путіна припинити війну з Україною.

Як спортсмен, я не можу удавати вигляд, що нічого не відбувається,

– написав Левандовський.

Поляк додав до тексту прапор України та хештег #StandWithUkraine.



Роберт Левандовський / Фото з інстаграму футболіста



Хвилина мовчання / Фото Getty Images

Баварія зміцнила лідерство у німецькій Бундеслізі – 58 очок. Найближчий конкурент дортмундська Боруссія відстає на 9 пунктів.

Роберт Левандовський провів за мюнхенців 33 матчі, у яких забив 39 голів та зробив 3 асисти.

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