Теофімо Лопес-старший розповів про конфлікт з українцем Василем Ломаченком, який вже незабаром вийде на ринг проти його сина. Суперечка між тренером американця та українським боксером розпочалась ще у 2018 році.

У 2018 році Лопес-старший сидів у вестибюлі одного з готелів. Побачивши Ломаченка, який проходив поруч, батько Лопеса привітався з українцем та запитався, як у нього справи. Американський тренер хотів потиснути руку Василь, а той проігнорував і пішов далі. Про це розповів Лопес-старший у ефірі програми "Blood, Sweat And Tears".

До теми: Ломаченко недооцінює мене: Лопес про те, як збирається перемогти українця

Конфлікт між Ломаченком та Лопесом-старшим

"Я виріс на вулиці та знаю, коли ти комусь не подобаєшся. Тому я просто розвернувся, підійшов до нього та сказав: "Ей, хлопче, знаєш що? Ми захопимо твоє шоу, а згодом мій син повернеться, щоб зламати тобі шию", – заявив Лопес-старший.

За словами батька Теофімо, Ломаченку не сподобалось те, як звернувся до нього американець. Він сприйняв таке звернення дуже особисто. Тому Лопес теж всі слова українця буде сприйняти лише особисто. Саме після цього випадку і розпочалась "війна" між Лопесом та Ломаченком.

Версія ж Ломаченка є трохи іншою. На думку українця, батько Лопеса був трохи п'яним, коли розмовляв із ним. Йому не сподобалась реакція українця, тоді він впритул підійшов до Лопеса та сказав гучну фразу. після цього друзі Лопеса-старшого вивели його з вестибюля.

Ломаченко заявив, коли вийде на ринг проти Лопеса-молодшого, то буде прокручувати у голові цей момент з його батьком.